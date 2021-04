Beach volley, novità azzurre al femminile. Sara Breidenbach e Francesca Michieletto in Nazionale (Di lunedì 19 aprile 2021) Un infortunio, un doppio innesto e un avvicinamento alla Continental Cup con tante incognite per la Nazionale italiana di Beach volley che deve fare in conti con un movimento di base piuttosto striminzito che costringe il tecnico Fabrizio Magi a “pescare” dal Campionato Italiano per integrare il clan azzurro. Si parte da Viktoria Orsi Toth. Un problema articolare all’altezza dello sterno sta creando non poche difficoltà alla giocatrice azzurra che rischia di veder compromessa la fase di avvicinamento ai Giochi di Tokyo. Ancora ci sarebbe da sistemare qualcosa in termini di qualificazione olimpica ma Menegatti/Orsi Toth non sono a Cancun e fortunatamente non ci sono neppure le coppie che inseguono da vicino le azzurre nel ranking a cinque cerchi, quindi tutto potrebbe restare congelato in vista dei due ultimi ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 aprile 2021) Un infortunio, un doppio innesto e un avvicinamento alla Continental Cup con tante incognite per laitaliana diche deve fare in conti con un movimento di base piuttosto striminzito che costringe il tecnico Fabrizio Magi a “pescare” dal Campionato Italiano per integrare il clan azzurro. Si parte da Viktoria Orsi Toth. Un problema articolare all’altezza dello sterno sta creando non poche difficoltà alla giocatrice azzurra che rischia di veder compromessa la fase di avvicinamento ai Giochi di Tokyo. Ancora ci sarebbe da sistemare qualcosa in termini di qualificazione olimpica ma Menegatti/Orsi Toth non sono a Cancun e fortunatamente non ci sono neppure le coppie che inseguono da vicino lenel ranking a cinque cerchi, quindi tutto potrebbe restare congelato in vista dei due ultimi ...

