“Mai dire mai”. Cecilia Rodríguez, la voce corre veloce. È lei a raccontare tutto (Di venerdì 16 aprile 2021) La bellissima Cecilia Rodriguez continua a vivere il suo amore meraviglioso con Ignazio Moser. Nonostante in passato ci siano stati degli allontanamenti, tutto è stato risolto e il loro rapporto si è cementificato ancora di più. Alcuni giorni fa è spuntata la possibilità che la sua dolce metà potesse sbarcare a ‘L’Isola dei Famosi’, ma la sorella di Belen sarebbe troppo gelosa. Per questa ragione sarebbe stata in grado di convincere il fidanzato a rinunciare a questa proposta allettante. Questo quanto era stato riferito: “Cecilia – ha fatto sapere un’amica – non ha preso bene l’ipotesi della partecipazione al programma di Canale 5”. Boom, come volevasi dimostrare. Atro che cosa fatta, sentite qua: “Da brava argentina è molto gelosa, e credo abbia già convinto Ignazio a rinunciare”. Sta di fatto che, nonostante il tempo stringa, la ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) La bellissimaRodriguez continua a vivere il suo amore meraviglioso con Ignazio Moser. Nonostante in passato ci siano stati degli allontanamenti,è stato risolto e il loro rapporto si è cementificato ancora di più. Alcuni giorni fa è spuntata la possibilità che la sua dolce metà potesse sbarcare a ‘L’Isola dei Famosi’, ma la sorella di Belen sarebbe troppo gelosa. Per questa ragione sarebbe stata in grado di convincere il fidanzato a rinunciare a questa proposta allettante. Questo quanto era stato riferito: “– ha fatto sapere un’amica – non ha preso bene l’ipotesi della partecipazione al programma di Canale 5”. Boom, come volevasi dimostrare. Atro che cosa fatta, sentite qua: “Da brava argentina è molto gelosa, e credo abbia già convinto Ignazio a rinunciare”. Sta di fatto che, nonostante il tempo stringa, la ...

Cecilia Rodriguez di nuovo al Grande Fratello Vip? "Mai dire mai…": cosa è successo Cecilia Rodriguez ritornerà nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente? La fidanzata di Ignazio Moser ha risposto alla domanda.

