Serie A, 7 club chiedono le dimissioni del presidente Dal Pino: c’è anche l’Inter (Di giovedì 15 aprile 2021) Sette club di Serie A chiedono le dimissioni di Dal Pino Sono 7 i club di Serie A che hanno inviato una lettera a Paolo Dal Pino, presidente della Serie A, per chiedere le sue dimissioni. A riportarlo è il Sole 24 Ore. I sette club (Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli ed Hellas Verona ) chiedono al presidente “di farsi da parte in quanto è venuta a mancare la fiducia in lui“. Oltre a ciò si aggiunge una seconda lettera da parte dello studio Chiomenti che “per conto dei sette club chiede anche eventuali danni dovuti al suo comportamento nella gestione dei diritti televisivi e dei fondi ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Settediledi DalSono 7 idiA che hanno inviato una lettera a Paolo DaldellaA, per chiedere le sue. A riportarlo è il Sole 24 Ore. I sette(Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli ed Hellas Verona )al“di farsi da parte in quanto è venuta a mancare la fiducia in lui“. Oltre a ciò si aggiunge una seconda lettera da parte dello studio Chiomenti che “per conto dei settechiedeeventuali danni dovuti al suo comportamento nella gestione dei diritti televisivi e dei fondi ...

