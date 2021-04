Motomondiale: Marquez, 'l'obiettivo è sentirmi bene sulla moto' (Di giovedì 15 aprile 2021) Portimao, 15 apr. - (Adnkronos) - "L'obiettivo è sentirmi bene sulla moto, a mio agio. Non so dire che Marc sarà. Vediamo come reagirà il mio braccio, finché non giro non posso dirlo. Il top sarebbe avere un test privato ma non abbiamo questa opportunità. Sia i dottori sia io ci sentivamo pronti, è stata una decisione unanime. In Qatar la decisione era più sì che no ma non era l'unanimità e così abbiamo deciso di aspettare. Avrò tempo più avanti per mettermi pressione, per ora devo pensare solo a tornare in sella. Mi aspetto di trovare dei rivali molto competitivi, il livello è davvero alto". Così Marc Marquez nel corso della conferenza stampa piloti alla vigilia del week-end del Gp del Portogallo che segna il suo rientro in pista a 271 giorni dall'infortunio al braccio di Jerez. "Honda ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Portimao, 15 apr. - (Adnkronos) - "L', a mio agio. Non so dire che Marc sarà. Vediamo come reagirà il mio braccio, finché non giro non posso dirlo. Il top sarebbe avere un test privato ma non abbiamo questa opportunità. Sia i dottori sia io ci sentivamo pronti, è stata una decisione unanime. In Qatar la decisione era più sì che no ma non era l'unanimità e così abbiamo deciso di aspettare. Avrò tempo più avanti per mettermi pressione, per ora devo pensare solo a tornare in sella. Mi aspetto di trovare dei rivali molto competitivi, il livello è davvero alto". Così Marcnel corso della conferenza stampa piloti alla vigilia del week-end del Gp del Portogallo che segna il suo rientro in pista a 271 giorni dall'infortunio al braccio di Jerez. "Honda ...

Advertising

zazoomblog : Motomondiale: Marquez lobiettivo è sentirmi bene sulla moto - #Motomondiale: #Marquez #lobiettivo - TV7Benevento : Motomondiale: Marquez, 'l'obiettivo è sentirmi bene sulla moto'... - dianatamantini : MOTOGP - Pecco Bagnaia ricorda l'errore che ha condizionato il GP in Qatar. Sottolinea i meriti di Martín, e su Már… - Raflifernanda20 : RT @corsedimoto: MOTOGP - Pecco #Bagnaia ricorda l'errore che ha condizionato il GP in Qatar. Sottolinea i meriti di #Martin, e su #Marquez… - corsedimoto : MOTOGP - Pecco #Bagnaia ricorda l'errore che ha condizionato il GP in Qatar. Sottolinea i meriti di #Martin, e su… -

Ultime Notizie dalla rete : Motomondiale Marquez Moto:Marquez torna dopo 271 giorni,non sarò subito lo stesso "Non aspettatevi nulla questo week end - aggiunge il pilota spagnolo della Honda nella conferenza stampa ufficiale a Portimao in vista del Gp del Portogallo - non sarò lo stesso Marquez di prima in ...

MotoGp, Marc Marquez torna in pista al Gp di Portimao ... dopo aver già ricevuto l'ok da parte dei medici De Miguel, Ibarzabal e Garcia Villanueva , ha ottenuto il via libera anche dagli esperti del motomondiale. A confermare il semaforo verde per Marquez ...

MotoGP, Johann Zarco: “Bella sensazione essere in testa al Mondiale. Non mi metto troppa pressione” In un weekend segnato inevitabilmente dal rientro in gara di Marc Marquez, il francese Johann Zarco si appresta ad affrontare il primo Gran Premio della carriera nel ruolo di leader del Mondiale ...

Marc Marquez fit. A Portimao Vedremo. Come sempre nelle corse sarà l’asfalto a parlare. Di precedenti simili nella storia della MotoGP ce ne sono stati tanti, ma nessuno perfettamente uguale e per Marc Marquez non ci sono ...

"Non aspettatevi nulla questo week end - aggiunge il pilota spagnolo della Honda nella conferenza stampa ufficiale a Portimao in vista del Gp del Portogallo - non sarò lo stessodi prima in ...... dopo aver già ricevuto l'ok da parte dei medici De Miguel, Ibarzabal e Garcia Villanueva , ha ottenuto il via libera anche dagli esperti del. A confermare il semaforo verde per...In un weekend segnato inevitabilmente dal rientro in gara di Marc Marquez, il francese Johann Zarco si appresta ad affrontare il primo Gran Premio della carriera nel ruolo di leader del Mondiale ...Vedremo. Come sempre nelle corse sarà l’asfalto a parlare. Di precedenti simili nella storia della MotoGP ce ne sono stati tanti, ma nessuno perfettamente uguale e per Marc Marquez non ci sono ...