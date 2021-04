Greenpeace protesta davanti al Ministero dell Economia e Finanze (Di giovedì 15 aprile 2021) Un elenco di 10 punti per chiedere al governo Draghi "Whatever it takes per il pianeta" cioé una vera transizione ecologica; un "Next generation in dieci passi" per uscire dall'emergenza climatica. Lo ha presentato Greenpeace Italia a Roma con un sit - in davanti ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021) Un elenco di 10 punti per chiedere al governo Draghi "Whatever it takes per il pianeta" cioé una vera transizione ecologica; un "Next generation in dieci passi" per uscire dall'emergenza climatica. Lo ha presentatoItalia a Roma con un sit - in...

Ultime Notizie dalla rete : Greenpeace protesta Greenpeace protesta davanti al Ministero dell Economia e Finanze Greenpeace ritiene che l'Italia debba liberarsi dei gas fossili ricorrendo a una filiera di rinnovabili e accumuli su cui innestare la rivoluzione energetica. Questo anche per facilitare la ...

La scelta 'disperata' del governo giapponese di sversare in mare le acque di Fukushima La decisione è però controversa e ha sollevato le voci di protesta di associazioni ambientaliste, come Greenpeace, ma anche di paesi vicini, come Corea del Sud e Cina, per l'impatto ambientale che l'...

Greenpeace protesta davanti al Ministero dell Economia e Finanze Roma, 15 apr. (askanews) - Un elenco di 10 punti per chiedere al governo Draghi "Whatever it takes per il pianeta" cioé una vera transizione ecologica; un "Next generation in dieci passi" per uscire d ...

Tutto su: fukushima giappone acqua cina corea Dopo l'annuncio di Tokyo, arrivano le proteste. Per Cina, Corea e Greenpeace è un "atto irresponsabile". Ma da Enea: "Non c'è da preoccuparsi" ...

Greenpeace ritiene che l'Italia debba liberarsi dei gas fossili ricorrendo a una filiera di rinnovabili e accumuli su cui innestare la rivoluzione energetica.