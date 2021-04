Firenze | coppia ruba 500€ di pinoli al supermercato | denunciati

(Di giovedì 15 aprile 2021) I furti nei supermercati sono una triste realtà, specialmente in un periodo difficile dal punto di vista economico come quello attuale. I furti di beni alimentari Molta gentebeni di prima necessità, come pacchi di pasta, confezioni di pomodori pelati oppure pezzi di formaggio. C'è anche chi, consapevole di correre il rischio di venire beccato, prova quantomeno are alimenti pregiati e costosi. Poi ci sono casi più particolari, come quello accaduto nella mattinata di ieri ae riportato quest'oggi dal quotidiano La Nazione. Unadi romeni, infatti, è stata denunciata per tentato furto dopo aver provato are deidaldi un centro commerciale. Non si trattava di una o due confezioni: i pacchetti erano ben 78 e sarebbero ...

Ultime Notizie dalla rete : Firenze coppia

- Unaè stata sorpresa a rubare, in un centro commerciale di via di Novoli, ben 78 confezioni di pinoli per un valore di circa 545 euro. Si tratta di un uomo di 52 anni ed una donna di ......inosservata e appena laha superato le casse, pagando solo quello che aveva a vista nel carrello, è stata subito fermata. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura diche ...Ieri mattina, mercoledì 14 aprile, la Polizia ha sottoposto a fermo per identificazione e denunciato per furto una coppia di cittadini romeni, 51 anni lei e 52 lui, sorpresi a rubare, in un centro com ...Hanno rubato ben 78 confezioni di pinoli per un valore di circa 545 euro, e per questo motivo, ieri mattina, la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo per identificazione e denunciato per furto una co ...