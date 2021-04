Coronavirus oggi in Italia, bollettino del giorno 15 aprile 2021 (Di giovedì 15 aprile 2021) Ipotesi di riaperture, si attende una pronuncia definitiva sul vaccino Johnson&Johnson che per Ema parrebbe avere più benefici che rischi Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. oggi, giovedì 15 aprile 2021 andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile. I DATI DEL bollettino Nelle ultime ventiquattro ore si sono registrati 16.974 nuovi casi con 380 vittime. I tamponi sono stati 319.633, il tasso di positività é salito al 5,3%. Le terapie intensive sono 3.417 (-73), mentre i ricoveri ordinari sono 25.587 (-782). AGGIORNAMENTO NEWS Tiene banco la questione delle riaperture, che, come dichiarato dal Professor Franco Locatelli, Presidente del Comitato Tecnico ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 15 aprile 2021) Ipotesi di riaperture, si attende una pronuncia definitiva sul vaccino Johnson&Johnson che per Ema parrebbe avere più benefici che rischi Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenzain, giovedì 15andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile. I DATI DELNelle ultime ventiquattro ore si sono registrati 16.974 nuovi casi con 380 vittime. I tamponi sono stati 319.633, il tasso di positività é salito al 5,3%. Le terapie intensive sono 3.417 (-73), mentre i ricoveri ordinari sono 25.587 (-782). AGGIORNAMENTO NEWS Tiene banco la questione delle riaperture, che, come dichiarato dal Professor Franco Locatelli, Presidente del Comitato Tecnico ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Coronavirus, il bollettino di oggi 15 aprile: 16.974 nuovi casi e 380 morti Sono 16.974 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Italia (ieri erano stati 16.168), con 380 vittime, contro le 469 delle 24 ore precedenti. I tamponi sono 319.633 (ieri 334.766), ma il tasso di positività sale al 5,3% (...

Covid, anche in zona rossa ristoranti aperti a pranzo e cena. Sì a cinema e gioco delle carte al bar: ecco il piano delle Regioni per ... E anche le Regioni hanno definito le loro linee guida, che oggi saranno sottoposte al governo e Cts, per far ripartire ristoranti, bar, piscine, palestre, cinema e teatri. Ecco la bozza completa ...

