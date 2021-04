Corona virus: Italia, 510023 attualmente positivi a test (-4637 in un giorno) con 115937 decessi (380) e 3200196 guariti (21220). Totale di 3826156 casi (16974) Dati della protezione civile: effettuati 319633 tamponi (Di giovedì 15 aprile 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 510023 attualmente positivi a test (-4637 in un giorno) con 115937 decessi (380) e 3200196 guariti (21220). Totale di 3826156 casi (16974) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 319633 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 15 aprile 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(380) e).di) proviene da Noi Notizie..

Advertising

mini_whopper : @adessounpomeno Considera che il corona virus provoca trombosi nel 18% dei casi. 18 su 100 non 1 su 1.000.000! - scantors1 : RT @Italiantifa: Salustri odia il 25 aprile e si appella al corona virus. Ma vi siete mai domandati per quale motivo?Biagio Sallusti fu gi… - alfaiz116 : RT @_meharis: Le corona virus in INDIA : - Gianfra93375255 : Corona esce dal carcere e torna ai domiciliari. Insomma in carcere si è beccato il virus ed ora è in quarantena. Bi… - BowWow_Madafaka : RT @_meharis: Le corona virus in INDIA : -