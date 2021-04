Ecco i risultati dei bonus per la mobilità

Leggi su ilblogdellestelle

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Nel 2020 il MoVimento 5 Stelle e l’allora ministro Sergio Costa hanno messo a punto una misura per favorire lapersonale con veicoli sostenibili come le biciclette, elettriche e non, o altri micro-veicoli a propulsione elettrica, oltre a forme dicondivisa. Oggi possiamo tracciare un bilancio dell’iniziativa che ha consentito a centinaia di migliaia di persone di acquistare una bici o un altro veicolo per lapersonale con uno sconto fino al 60% per un massimo di 500€. Un bilancio che ci dà ragione della scelta fatta per incentivare lapulita dei privati cittadini, in un momento in cui il trasporto pubblico locale soffre per le restrizioni dovute alla pandemia.la ripartizione dei 662.293 beni e servizi erogati in tutta Italia: • Biciclette acquistate: 483.474 ...