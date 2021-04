Vaccino covid, 45 milioni di dosi in arrivo: Figliuolo aggiorna piano vaccinazioni (Di martedì 13 aprile 2021) “Nel trimestre che va da aprile a giugno avremo 45 milioni di dosi, vuol dire 15 milioni al mese”. Il generale Francesco Paolo Figliuolo, l’alto ufficiale chiamato dalla politica a gestire l’immunizzazione degli italiani contro il covid aggiorna il piano vaccinazioni e, al Corriere della Sera, assicura: “A fine maggio saremo comunque in grado di passare alle categorie produttive per far ripartire il Paese. Lo dicono i numeri”. Al presidente della Campania Vincenzo De Luca che annuncia di voler vaccinare ‘altre categorie oltre agli over 80’, Figliuolo risponde: “Sbaglia chi pensa di poter trascurare anziani e fragili. Anche io voglio riaprire l’Italia, ma soltanto quando avrò messo al sicuro chi rischia la vita”. L'articolo proviene ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 aprile 2021) “Nel trimestre che va da aprile a giugno avremo 45di, vuol dire 15al mese”. Il generale Francesco Paolo, l’alto ufficiale chiamato dalla politica a gestire l’immunizzazione degli italiani contro ilile, al Corriere della Sera, assicura: “A fine maggio saremo comunque in grado di passare alle categorie produttive per far ripartire il Paese. Lo dicono i numeri”. Al presidente della Campania Vincenzo De Luca che annuncia di voler vaccinare ‘altre categorie oltre agli over 80’,risponde: “Sbaglia chi pensa di poter trascurare anziani e fragili. Anche io voglio riaprire l’Italia, ma soltanto quando avrò messo al sicuro chi rischia la vita”. L'articolo proviene ...

