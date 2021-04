Maradona, regali da 4 milioni di dollari per parenti e amici (Di martedì 13 aprile 2021) Viaggi aerei, tasse, regali, telefoni cellulari, spese mediche e, addirittura un'armatura per un camion . La generosità di Diego Armando Maradona verso familiari e amici, ora ha un valore definitivo: ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 aprile 2021) Viaggi aerei, tasse,, telefoni cellulari, spese mediche e, addirittura un'armatura per un camion . La generosità di Diego Armandoverso familiari e, ora ha un valore definitivo: ...

Advertising

gnomini : RT @Gazzetta_it: #Maradona: regali per oltre 4,5 milioni di dollari a figli, sorelle ed ex fidanzate - sportli26181512 : #Maradona, #regali da 4 milioni di dollari per parenti e amici: Tra il 2014 e il 2020, l'ex giocatore ha stanziato… - DanieleLoCastro : Ha fatto solo bene. Uno con i suoi soldi può fare quello che vuole a mio parere. Maradona: regali per oltre 4,5 mi… - SSCNapoliFeed : Maradona: regali per oltre 4,5 milioni di dollari a figli, sorelle ed ex fidanzate - CorriereQ : Maradona: regali per oltre 4,5 milioni di dollari a figli, sorelle ed ex fidanzate -