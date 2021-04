De Luca, isole covid free e docenti: il disastro dell'Italia ognun per sé (Di lunedì 12 aprile 2021) Il criterio è più che chiaro, le finalità adamantine. C’è voluto il tempo che c’è voluto - e ritardi, denunce, gaffe e mea culpa, due commissari straordinari, cambi al vertice e proteste alla base, polemiche, furbetti e inchieste e morti e morti e ancora morti - ma alla fine a metterlo al centro della strategia vaccinale c’eravamo arrivati. Vaccinare per fasce d’età, in ordine anagrafico decrescente, partendo da over80 e fragili e via a scendere, in ordine d’età e di progressiva diminuzione di esposizione al rischio da covid. L’obiettivo principale è proteggere chi è più esposto a subire la ferocia di questo virus che, come ha certificato la scienza, uccide più facilmente anziani e persone fragili. Si è fatto così in Israele, si è fatto così nel Regno Unito, ossia nei posti eletti a modello per strategia e risultati, dalla seconda ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 aprile 2021) Il criterio è più che chiaro, le finalità adamantine. C’è voluto il tempo che c’è voluto - e ritardi, denunce, gaffe e mea culpa, due commissari straordinari, cambi al vertice e proteste alla base, polemiche, furbetti e inchieste e morti e morti e ancora morti - ma alla fine a metterlo al centroa strategia vaccinale c’eravamo arrivati. Vaccinare per fasce d’età, in ordine anagrafico decrescente, partendo da over80 e fragili e via a scendere, in ordine d’età e di progressiva diminuzione di esposizione al rischio da. L’obiettivo principale è proteggere chi è più esposto a subire la ferocia di questo virus che, come ha certificato la scienza, uccide più facilmente anziani e persone fragili. Si è fatto così in Israele, si è fatto così nel Regno Unito, ossia nei posti eletti a moo per strategia e risultati, dalla seconda ...

