Real Madrid-Barcellona, Zidane preoccupato: "Non so come finiremo la stagione, siamo al limite"

Il Real Madrid ha battuto il Barcellona nel Clasico di Liga, agganciando in testa alla classifica i rivali cittadini dell'Atletico, ma l'allenatore Zinedine Zidane è preoccupato dalle condizioni fisiche dei suoi. "Ci sono giocatori che soffrono di nuovo. Non so come finiremo la stagione, ma avremo bisogno di tutti perché siamo fisicamente al limite – ha detto dopo il match di Valdebebas -. È difficile per noi finire le partite. Ma noi siamo qui e siamo vivi". Adesso il Real è atteso dall'esame Anfield, nel ritorno dei quarti di finale di Champions dopo la vittoria 3-1 dell'andata. "Ora proveremo a riposare per bene per prepararci alla gara di mercoledì", ha concluso ...

