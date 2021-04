Oltre 250 nuovi casi di coronavirus in Sardegna: 5 i decessi (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Visited 435 times, 435 visits today) Notizie Simili: nuovi contagi al minimo, il tasso di positività è al… Frenano i contagi in Sardegna, ma i nuovi casi sono… In Sardegna meno di 90 ... Leggi su galluraoggi (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Visited 435 times, 435 visits today) Notizie Simili:contagi al minimo, il tasso di positività è al… Frenano i contagi in, ma isono… Inmeno di 90 ...

Ultime Notizie dalla rete : Oltre 250 Oltre 250 nuovi casi di coronavirus in Sardegna: 5 i decessi Si registrano cinque nuovi decessi (1.250 in tutto). Sono invece 294 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi ( - 3), mentre restano 47 i pazienti in terapia intensiva . ...

Un milione di euro di sostegni dal Comune per commercio, ristorazione, turismo e servizi alla persona Di questi oltre 5,5 milioni sono avanzati e potranno essere applicati nel 2021, più altri fondi bis per quasi 4 milioni. Partendo dalla scuola dell'infanzia , sono stati così impiegati: 1.250.000 ...

Manifattura Tabacchi, al via i lavori per 'Factory' Prende il via il nuovo cantiere che entro settembre 2022 trasformerà gli spazi di Manifattura Tabacchi - ex fabbrica di sigari fiorentina dismessa nel marzo 2001 dopo oltre settant’anni di attività - ...

Pranzo a Mille, con i cuochi che regalano anche la speranza Una grande brigata di cucina con decine di cuochi torinesi si metterà ai fornelli l'11 aprile per offrire un pranzo domenicale di gioia e speranza a 1000 persone indigenti. Saranno coinvolti 28 ristor ...

