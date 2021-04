Cashback | dal Senato ok al monitoraggio | respinta mozione Fdi per lo stop

Leggi su dire

(Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA – L’Aula del Senato boccia la mozione di Fratelli d’Italia (a cui il Governo ha dato parere negativo) che chiedeva la cancellazione del cashback per destinare le risorse del ‘bonus acquisti con carte digitali’ ai commercianti e alle imprese in difficoltà economica a causa del Covid. Passa invece l’impegno – con un ordine del giorno della maggioranza accolto dal Governo – di procedere a un monitoraggio della norma introdotta dall’esecutivo Conte “anche al fine di adottare eventuali provvedimenti correttivi, con una valutazione retrospettiva di costi e benefici in un quadro più generale di riforma e di modernizzazione in senso digitale del sistema dei pagamenti effettuati al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione”.