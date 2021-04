Istat: un milione di posti di lavoro in meno nell’anno della pandemia (Di martedì 6 aprile 2021) In un anno, fra febbraio 2020 e febbraio 2021, la pandemia ha bruciato un milione di posti di lavoro. Infatti, a febbraio 2021 gli occupati sono 22.197.000,ovvero 945.000 in meno rispetto a febbraio 2020. L'Istat aggiunge che rispetto a gennaio si è registrata una sostanziale stabilirà (+6.000). Un dato che non cambia però la situazione, che resta difficilissima con la possibilità che diventi addirittura drammatica quando cesserà il blocco dei licenziamenti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 6 aprile 2021) In un anno, fra febbraio 2020 e febbraio 2021, laha bruciato undidi. Infatti, a febbraio 2021 gli occupati sono 22.197.000,ovvero 945.000 inrispetto a febbraio 2020. L'aggiunge che rispetto a gennaio si è registrata una sostanziale stabilirà (+6.000). Un dato che non cambia però la situazione, che resta difficilissima con la possibilità che diventi addirittura drammatica quando cesserà il blocco dei licenziamenti L'articolo proviene da Firenze Post.

