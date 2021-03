Qualificazioni Mondiali calcio 2022, Roberto Mancini: “Il bicchiere è mezzo pieno, tre partite ravvicinate sono dure” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Prosegue senza intoppi il cammino della Nazionale italiana di calcio nelle Qualificazioni ai Mondiali 2022, con gli azzurri capaci di sconfiggere la Lituania per 2-0, grazie alle reti di Stefano Sensi e Ciro Immobile. Tre su tre per l’Italia, che ha faticato più del previsto contro una squadra ben organizzata in difesa, che rischiato anche la via del gol. “Un campo complicato anche per il terreno di gioco. – spiega il ct Roberto Mancini – Abbiamo avuto tante occasioni per fare gol, ma non ci siamo riusciti. La cosa importate era però vincere la partita, in un momento difficile sotto tutti i punti di vista”. Il punto di forza della Selezione del Bel Paese sembra essere la difesa, che non prende gol da ben cinque partite. Tuttavia, ciò che manca è la concretezza sotto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) Prosegue senza intoppi il cammino della Nazionale italiana dinelleai, con gli azzurri capaci di sconfiggere la Lituania per 2-0, grazie alle reti di Stefano Sensi e Ciro Immobile. Tre su tre per l’Italia, che ha faticato più del previsto contro una squadra ben organizzata in difesa, che rischiato anche la via del gol. “Un campo complicato anche per il terreno di gioco. – spiega il ct– Abbiamo avuto tante occasioni per fare gol, ma non ci siamo riusciti. La cosa importate era però vincere la partita, in un momento difficile sotto tutti i punti di vista”. Il punto di forza della Selezione del Bel Paese sembra essere la difesa, che non prende gol da ben cinque. Tuttavia, ciò che manca è la concretezza sotto ...

