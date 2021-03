46enne accoltella coinquilina a Peschiera Borromeo (Di martedì 30 marzo 2021) Un uomo di 46enne accoltella coinquilina è stato arrestato con l’accusa di sfratto e lesioni personali a Peschiera Borromeo, in provincia di Milano. 46enne accoltella coinquilina perché non gli avrebbe voluto dare il denaro necessario all’acquisto di droga: è successo nella notte di oggi, lunedì 29 marzo, a Peschiera Borromeo comune in provincia di Milano Leggi su periodicodaily (Di martedì 30 marzo 2021) Un uomo diè stato arrestato con l’accusa di sfratto e lesioni personali a, in provincia di Milano.perché non gli avrebbe voluto dare il denaro necessario all’acquisto di droga: è successo nella notte di oggi, lunedì 29 marzo, acomune in provincia di Milano

Advertising

giannettimarco : RT @leggoit: Milano, 46enne accoltella coinquilina che gli nega i soldi per la droga - bolartur : RT @leggoit: Milano, 46enne accoltella coinquilina che gli nega i soldi per la droga - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Milano, 46enne accoltella coinquilina che gli nega i soldi per la droga - leggoit : Milano, 46enne accoltella coinquilina che gli nega i soldi per la droga -