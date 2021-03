Al via il premio letterario “Città di Castello” (Di domenica 28 marzo 2021) L’Associazione Culturale Tracciati Virtuali lancia l’edizione 2021 del premio letterario “Città di Castello”: per partecipare c’è tempo fino al 30 giugno Il premio letterario “Città di Castello” è una manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale Tracciati Virtuali e ideata e promossa da Antonio Vella. Giunto alla XV Edizione, il concorso è riservato a opere inedite, che dovranno essere… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 28 marzo 2021) L’Associazione Culturale Tracciati Virtuali lancia l’edizione 2021 deldi”: per partecipare c’è tempo fino al 30 giugno Ildi” è una manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale Tracciati Virtuali e ideata e promossa da Antonio Vella. Giunto alla XV Edizione, il concorso è riservato a opere inedite, che dovranno essere… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

giuseppeg1973 : No ai permessi premio per i boss stragisti che non collaborano. Vogliamo subito una legge! - Firma la petizione!… - wolfsxtar : VORREI RICORDARVI CHE OGGI SENTIREMO DI NUOVO VANZINI URLARE “SU I MOTORI E VIA AL GRAN PREMIO DI BAHRAIN” E POI “Q… - DeoGiovanni : Guardando Amici mi meraviglio di Maria perche non manda via quel premio Nobel di Zerbi e la saputella della Celenta… - egidio_gialdini : Sakhir, sabato 27 marzo 2021 È stata una qualifica positiva quella del Gran Premio del Bahrain della Scuderia FERRA… - PanniRiccardo : RT @aiwa_welfare: ??Al via la 5^ edizione di #Welfare, che impresa!' il #bando che sostiene progetti a #impattosociale. ??Al 1° classificato… -