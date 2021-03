Falcon and the Winter Soldier, ci sono nuove anticipazioni (Di martedì 9 marzo 2021) https://www.youtube.com/watch?v=NePvtWo0P2o Mancano meno di due settimane al debutto, su Disney+, della nuova serie Marvel Falcon and the Winter Soldier. Dopo la conclusione, lo scorso 5 marzo, di WandaVision, il 19 marzo Anthony Mackie e Sebastian Stan saranno Sam Wilson e Bucky Barnes. I due eroi, Falcon e il Soldato d’inverno appunto, avranno l’arduo compito di raccogliere l’eredità di Capitan America, affrontando i suoi vecchi rivali, quali il barone Helmut Zemo (Daniel Brühl), e le nuove minacce, tipo il gruppo terroristico dei Flag-Smasher. Come mostrato dalle anticipazioni precedenti, al loro fianco: Emily VanCamp nei panni di Sharon Carter, la nipote della Peggy Carter amata da Capitan America. Nelle ultime ore è uscito un ulteriore teaser della nuova stagione, che potete ... Leggi su wired (Di martedì 9 marzo 2021) https://www.youtube.com/watch?v=NePvtWo0P2o Mancano meno di due settimane al debutto, su Disney+, della nuova serie Marveland the. Dopo la conclusione, lo scorso 5 marzo, di WandaVision, il 19 marzo Anthony Mackie e Sebastian Stan saranno Sam Wilson e Bucky Barnes. I due eroi,e il Soldato d’inverno appunto, avranno l’arduo compito di raccogliere l’eredità di Capitan America, affrontando i suoi vecchi rivali, quali il barone Helmut Zemo (Daniel Brühl), e leminacce, tipo il gruppo terroristico dei Flag-Smasher. Come mostrato dalleprecedenti, al loro fianco: Emily VanCamp nei panni di Sharon Carter, la nipote della Peggy Carter amata da Capitan America. Nelle ultime ore è uscito un ulteriore teaser della nuova stagione, che potete ...

Advertising

DisneyPlusIT : ?? A Marzo insieme alla primavera sbocciano tante novità su #DisneyPlus! ?? Dal finale di stagione di #WandaVision a… - mcnamarasxxfray : RT @asgrdxwitchh: the falcon and the winter soldier è la serie tv con meno neuroni nella storia - starkbuckz : RT @xsheeranscarss: Pensando che tra 10 giorni sclereró come una pazza per the Falcon and the winter soldier perché avró contenuti settiman… - xsheeranscarss : Pensando che tra 10 giorni sclereró come una pazza per the Falcon and the winter soldier perché avró contenuti sett… - asgrdxwitchh : the falcon and the winter soldier è la serie tv con meno neuroni nella storia -