Anna Tatangelo, dopo Gigi D’Alessio nuovo amore: lui è un cantante napoletano (Di martedì 9 marzo 2021) Anna Tatangelo non sarebbe più sola. La cantante avrebbe ritrovato l’amore grazie a un collega, Livio Cori. A svelare il gossip è stato il giornalista Santo Pirrotta nel programma di Tv 8 Ogni Mattina, condotto da Adriana Volpe. dopo la fine della storia con Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo non era più apparsa in dolce compagnia, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 9 marzo 2021)non sarebbe più sola. Laavrebbe ritrovato l’grazie a un collega, Livio Cori. A svelare il gossip è stato il giornalista Santo Pirrotta nel programma di Tv 8 Ogni Mattina, condotto da Adriana Volpe.la fine della storia connon era più apparsa in dolce compagnia, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

