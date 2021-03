De Luca sui vaccini: “Se ce li inviano ne faremo 50mila al giorno, saremo primi in Italia” (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti “Lavoriamo per avere forniture di vaccini e mi auguro che avremo qualche notizia positiva in questa settimana. Il nostro obiettivo è concludere questo calvario entro il 2021, se riceviamo le forniture possiamo fare 50.000 vaccinazioni al giorno, che significa un milione e mezzo al mese”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della sua visita allo stabilimento Hitachi di Napoli. “Questo – ha detto De Luca – ci permette di risolvere il problema, perché la soluzione sono le vaccinazioni, altrimenti dobbiamo avere sempre a che fare con comportamenti non corretti, con chi pensa che la pandemia è passata e quindi dobbiamo ricominciare. Avevamo organizzato una macchina organizzativa per arrivare ad avere a luglio il risultato di Napoli prima grande città ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti “Lavoriamo per avere forniture die mi auguro che avremo qualche notizia positiva in questa settimana. Il nostro obiettivo è concludere questo calvario entro il 2021, se riceviamo le forniture possiamo fare 50.000 vaccinazioni al, che significa un milione e mezzo al mese”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo Denel corso della sua visita allo stabilimento Hitachi di Napoli. “Questo – ha detto De– ci permette di risolvere il problema, perché la soluzione sono le vaccinazioni, altrimenti dobbiamo avere sempre a che fare con comportamenti non corretti, con chi pensa che la pandemia è passata e quindi dobbiamo ricominciare. Avevamo organizzato una macchina organizzativa per arrivare ad avere a luglio il risultato di Napoli prima grande città ...

