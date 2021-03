Una Vita, anticipazioni 8 marzo: sorpresa per Marcia da parte di Santiago, Felipe prende una decisione con Genoveva (Di domenica 7 marzo 2021) Una Vita, anticipazioni 8 marzo: la settimana inizierà con nuovi sviluppi per la situazione tra Marcia, Santiago, Felipe e Genoveva. Vogliamo vedere i dettagli? Una Vita, anticipazioni 8 marzo: romantico omaggio musicale di Santiago a Marcia, Felipe reagisce male con Genoveva Il falso Santiago decide di fare una sorpresa a Marcia, dichiarandole il suo amore, e, facendosi aiutare da Emilio e Cesareo, le organizza una serenata. Come reagirà la Sampaio? Possiamo anticipare che Felipe assisterà allo spettacolo da lontano e a malincuore deciderà di accettare di ufficializzare la relazione ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 7 marzo 2021) Una: la settimana inizierà con nuovi sviluppi per la situazione tra. Vogliamo vedere i dettagli? Una: romantico omaggio musicale direagisce male conIl falsodecide di fare una, dichiarandole il suo amore, e, facendosi aiutare da Emilio e Cesareo, le organizza una serenata. Come reagirà la Sampaio? Possiamo anticipare cheassisterà allo spettacolo da lontano e a malincuore deciderà di accettare di ufficializzare la relazione ...

