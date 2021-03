Sanremo 2021 | cosa è successo durante la finale del Festival

(Di domenica 7 marzo 2021) . Riassunto Passerà alla storia questodi. Il primo, e speriamo l’unico, nel mezzo di una pandemia globale. Unrimasto in dubbio fino all’ultimo, tra protocolli da rispettare e inevitabili polemiche. Alla fine si è fatto, pur senza pubblico, e – tenendo conto del contesto nel quale si è dovuto operare – abbiamo assistito a cinque serate di buona musica e a un piacevole spettacolo. A vincere sono stati i Maneskin, l’anima rock di questo, ragazzi talentuosi divenuti famosi per aver partecipato a X Factor (arrivando secondi), e che rappresentano di fatto un unicum nel panorama musicale italiano. Una vittoria meritata e che rende ancor più storico questo. Al secondo posto la coppia Francesca Michielin e Fedez, solo terzo Ermal Meta, fino alla ...

Partecipano con 'Zitti e Buoni' alla 71a edizione del Festival di Sanremo 2021. Il 19 marzo 2021 esce il secondo album 'Teatro d'ira - Vol. I'.