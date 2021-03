Desire Cordero | fisico da urlo | gli scatti in bikini infiammano il web FOTO

(Di domenica 7 marzo 2021)infa impazzire il web. L’influencer, ex fidanzata dell’attaccante della Lazio Joaquin Correa, ha infatti pubblicato su Instagram una serie discattate a Gran Canaria. “Serie naturale parte II” scrive la modella spagnola nella didascalia, “sognando questo posto ancora“. Gliinmettono in mostra ilmozzafiato di, che con lo sguardo ammiccane conquista i followers. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) SportFace.

(instagram) Bella, sensuale, decisamente sexy . Lei è, giovane top model spagnola (è originaria di Siviglia ) dalle forme decisamente esplosive. Autentica icona del ...Si è lasciato con la compagna Desiréormai cinque mesi fa, pure in campo vuole voltare pagina. PORTA Alla tavola rotonda si unisce pure Reina. Incredibile come ordina gli spostamenti dei ...Desire Cordero è spettacolare in bikini. La modella ed ex fidanzata di Correa, infatti, ha posato su Instagram con indosso un bikini pitonato ...Desire Cordero incanta il web con uno scatto in topless. L’ex lady Correa ha postato una serie di foto davvero sexy sul suo profilo Instagram, dove è immortalata senza veli. La ragazza sorride e sfogg ...