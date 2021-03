Arisa in crisi con il fidanzato? La rivelazione spiazzante a Domenica In (Di domenica 7 marzo 2021) La cantante, classificatasi al decimo posto al Festival della Canzone Italiana 2021, spiazza Mara Venier sulla sua relazione d'amore L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 7 marzo 2021) La cantante, classificatasi al decimo posto al Festival della Canzone Italiana 2021, spiazza Mara Venier sulla sua relazione d'amore L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

gual89 : Arisa è in crisi di cuore. #domenicain - patagonia3636 : Arisa già in crisi con il futuro marito è TOTALMENTE ME #SANREMO2021 - moonflovers : in crisi amico molto fan di arisa - lagallinarosita : raga ho 5 voti ho votato guglielmo e filippo per ora, le alternative sono max gazzè noemi arisa madame malika ermal… - crisi_scarlatta : #Sanremo2021 Comunque, Arisa con queste labbrone per me è no. -