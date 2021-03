Anticipazioni Il Segreto | attentato ad Alicia Urrutia

(Di domenica 7 marzo 2021) Le ultime puntate italiane de Ilsaranno contraddistinte da pathos e suspense.rischierà di essere uccisa più volte dalla Setta degli Arcangeli, tra i cui sostenitori figurano nomi quali Isabel, don Filiberto e Tomas. Vista la propensione nei confronti della Repubblica, la ragazza diventerà un facile bersaglio dell’organizzazione segreta, nata per proteggere il regime spagnolo del periodo. A quale destino sta andando incontro la? Il suo coraggio e le sue idee politiche potrebbero costarle caro. Trame Ile il suo discorso in piazza Il tutto avrà inizio nel momento in cui, prima di essere eletta sindaco, terrà un discorso in pubblica piazza dove non esiterà a ridicolizzare alcuni “ceti” della società, che etichetterà come sfruttatori poco ...

puntata de Ildi domenica 14 marzo 2021 : Alicia viene aggredita nella piazza del paese mentre è di ritorno a casa, ma sarà salvata da un uomo mascherato. Di chi si tratta? ...Una Vita: Santiago cerca di riconquistare Marcia Marcia è assalita dai dubbi, non ha alcuna fiducia in Santiago , l'uomo sembra infatti nascondere un terribileche potrebbe ...Chi è l’uomo che salverà Alicia? Se lo chiederà il pubblico che segue con affetto Il segreto e che rivedrà la soap di Canale 5 in onda la prossima settimana! Per via delle sue posizioni repubblicane, ...Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata dell'8 marzo 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Santiago organizza una romantica sorpresa a Marcia, Felipe va su tutte le furie.