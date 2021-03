Una Vita, anticipazioni spagnole: Ramon non accetta che Lolita frequenti Fidel (Di sabato 6 marzo 2021) Una Vita non smette di regalare al suo pubblico trame appassionanti e svolte inattese,come rivelano le anticipazioni spagnole. In questi giorni dalla Spagna, infatti, arrivano novità sorprendenti per quanto concerne soprattutto due personaggi femminili, Lolita e Genoveva. In particolare, la Casado, dopo la tragica morte di Antonito durante il terribile attentato anarchico che ha sconvolto Acacias, sembrerà inconsolabile e nemmeno la vicinanza di Ramon, rimasto anche lui vedovo dopo la morte di Carmen, morta nello stesso attacco, riuscirà a consolarla. Anzi, i rapporti tra nuora e suocero diventeranno sempre più tesi e difficili al punto che il Palacios si trasferirà a casa dell'amico Felipe. In questo quadro così controverso, Lolita deciderà anche di mandare il figlio Moncho a ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 6 marzo 2021) Unanon smette di regalare al suo pubblico trame appassionanti e svolte inattese,come rivelano le. In questi giorni dalla Spagna, infatti, arrivano novità sorprendenti per quanto concerne soprattutto due personaggi femminili,e Genoveva. In particolare, la Casado, dopo la tragica morte di Antonito durante il terribile attentato anarchico che ha sconvolto Acacias, sembrerà inconsolabile e nemmeno la vicinanza di, rimasto anche lui vedovo dopo la morte di Carmen, morta nello stesso attacco, riuscirà a consolarla. Anzi, i rapporti tra nuora e suocero diventeranno sempre più tesi e difficili al punto che il Palacios si trasferirà a casa dell'amico Felipe. In questo quadro così controverso,deciderà anche di mandare il figlio Moncho a ...

Advertising

SanremoRai : 'Voglio una vita così' #Sanremo2021 - MarioManca : Sono passati 4 anni da «Il diario degli errori»: da allora Michele ha vissuto più di una vita, luci, ombre, cadute,… - amnestyitalia : Un operatore sanitario muore di Covid-19 ogni 30 minuti. Una tragedia e un'ingiustizia: il personale sanitario lott… - NinfoSensuale : RT @Marlena48491293: In un'altra vita dovevo essere una hippie - Another899 : RT @Sheeran22: “Non parlo di queste cose perché per me adesso c’è la vita vera” Sempre gloria una settimana fa: #tzvip #tzfalsissimo #t… -