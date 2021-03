Sanremo 2021: le vendite e gli ascolti dei brani del Festival (Classifica Fimi e debutto su Spotify dei brani di mercoledì) (Di sabato 6 marzo 2021) Fedez e Francesca Michielin È tutto in costante aggiornamento nel mondo della musica. Figuriamoci in quel di Sanremo. Se poche ore fa ci chiedevamo come stessero andando i brani sanremesi, adesso possiamo conoscere il debutto degli stessi, a distanza di pochi giorni dalla prima esibizione live sul palco dell’Ariston. È uscita la Top 100 Singoli di Fimi Italia, la Classifica ufficiale dei 100 brani più acquistati (e ascoltati della settimana). Quel giorno in più a disposizione, per i 13 brani che il pubblico ha ascoltato martedì, ha fatto la differenza, rispetto a quelli di mercoledì, ascoltati ed editi 24 ore dopo. Per il seguente motivo sono presenti non solo meno ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 6 marzo 2021) Fedez e Francesca Michielin È tutto in costante aggiornamento nel mondo della musica. Figuriamoci in quel di. Se poche ore fa ci chiedevamo come stessero andando isanremesi, adesso possiamo conoscere ildegli stessi, a distanza di pochi giorni dalla prima esibizione live sul palco dell’Ariston. È uscita la Top 100 Singoli diItalia, laufficiale dei 100più acquistati (e ascoltati della settimana). Quel giorno in più a disposizione, per i 13che il pubblico ha ascoltato martedì, ha fatto la differenza, rispetto a quelli di, ascoltati ed editi 24 ore dopo. Per il seguente motivo sono presenti non solo meno ...

