Russell Crowe sarà Mark Rothko nel nuovo film di Sam Taylor-Johnson

(Di sabato 6 marzo 2021)interpreterà l’artistain una pellicola diretta da Sam. Accanto a lui ciAisling Franciosiha in cantiere unprogetto cinematografico particolarmente ambizioso. Dopo l’interpretazione ne Il giorno sbagliato, del regista Derrick Borte (2020), interpreteràin un biopic diretto dalla regista Sam, che abbiamo conosciuto per aver curato la regia di Cinquanta sfumatura di grigio.proprioad interpretare. Già si conosce il resto del cast, checomposto ...

The Hollywood Reporter ha rivelato che Russell Crowe interpreterà il pittore Mark Rothko nel biopic diretto da Sam Taylor-Johnson. Il film, intitolato semplicemente Rothko, oltre al già citato Crowe avrà un cast stellare comprendente Aisling Franciosi. Il progetto, presentato dalla casa di produzione Rocket Science, racconterà la storia del rapporto del famoso pittore con la figlia.