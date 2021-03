AMICI | anticipazioni 6 marzo Lo svolgimento della puntata

(Di sabato 6 marzo 2021) Sabato 6, alle 14.10 su Canale 5, ci aspetta una nuovadel pomeridiano di, condotto come di consueto da Maria De Filippi. Come abbiamo avuto modo di segnalare in più di una circostanza, la fase serale del talent più famoso d’Italia arriverà a brevissimo, tempo qualche settimana, e come succede in questi casi si inizia a delineare man mano il cast artistico e di allievi che ne faranno parte. Nella registrazione che vedremo questo sabato, ben cinque talenti hanno avuto modo di accedere alla fase serale, andiamo a scoprire chi. Per quanto riguarda la categoria canto, saranno Gaia, Sangiovanni ed Enula. Dal versante danza invece avranno modo di passare direttamente al prime time sia il ballerino Samuele sia Rosa. Ovviamente tutti loro, prima di ricevere la bella notizia, si esibiranno e avranno modo di ascoltare i ...

C'è una novità per il serale di Amici 20 infatti Maria ha spiegato che Giuliano Peparini non ci sarà. Il coreografo ha infatti deciso che si prende una pausa. Dopo tre anni consecutivi infatti non se ...