Roma, spari nell'androne del palazzo: ex sottufficiale di Polizia si uccide. Si sentiva troppo solo dopo la morte dell'amata moglie (Di venerdì 5 marzo 2021) Uno sparo nell'androne di un condominio nel quartiere Prati, le grida di aiuto dei residenti di via Sabotino, la segnalazione al 112 della presenza di un cadavere tra il portone ed il cancello d'... Leggi su leggo (Di venerdì 5 marzo 2021) Uno sparodi un condominio nel quartiere Prati, le grida di aiuto dei residenti di via Sabotino, la segnalazione al 112a presenza di un cadavere tra il portone ed il cancello d'...

