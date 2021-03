«Lombardia in arancione rafforzato» L’ordinanza sarà da mezzanotte (Di giovedì 4 marzo 2021) Misure urgenti per contenere il contagio che è peggiorato in maniera sensibile nelle ultime ore. Ecco L’ordinanza di Fontana: scatta da mezzanotte di giovedì 4 marzo. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 4 marzo 2021) Misure urgenti per contenere il contagio che è peggiorato in maniera sensibile nelle ultime ore. Eccodi Fontana: scatta dadi giovedì 4 marzo.

petergomezblog : Lombardia in arancione scuro da mezzanotte al 14 marzo: chiudono le scuole, tranne i nidi. “Rapido peggioramento” .… - RegLombardia : #LNews, #COVID #Lombardia tutta in #arancione rafforzato da venerdì 5 a domenica 14 marzo visti andamento situazion… - TgLa7 : #Covid: tutta Lombardia in arancione rafforzato da mezzanotte - rossounfiore : RT @perchetendenza: #Lombardia: Perché dalla mezzanotte di oggi e fino al 14 marzo passerà in zona arancione scuro, che prevede la chiusura… - kospeti : RT @petergomezblog: Lombardia in arancione scuro da mezzanotte al 14 marzo: chiudono le scuole, tranne i nidi. “Rapido peggioramento” . Dec… -