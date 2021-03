Avete mai visto la sorella di Tomaso Trussardi? Chi è bellissima moglie di Adriano Giannini FOTO (Di giovedì 4 marzo 2021) Avete mai visto la sorella di Tomaso Trussardi ? Ecco chi è la bellissima stilista e manager cognata della conduttrice Mediaset Michelle Hunziker. La sorella di Tomaso Trussardi Tomaso Trussardi , marito della conduttrice Michelle Hunziker, è un notissimo imprenditore nostrano, nonché amministratore delegato dell’azienda Trussardi. Il capo dell’azienda di moda nota in tutto il mondo è, da qualche tempo, anche protagonista della cronaca rosa. Della sua vita sappiamo moltissimo, ma conoscete sua sorella Gaia? A differenza dell’altra sorella Beatrice, Gaia Trussardi si è sempre tenuta lontana dai riflettori del mondo ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 4 marzo 2021)mailadi? Ecco chi è lastilista e manager cognata della conduttrice Mediaset Michelle Hunziker. Ladi, marito della conduttrice Michelle Hunziker, è un notissimo imprenditore nostrano, nonché amministratore delegato dell’azienda. Il capo dell’azienda di moda nota in tutto il mondo è, da qualche tempo, anche protagonista della cronaca rosa. Della sua vita sappiamo moltissimo, ma conoscete suaGaia? A differenza dell’altraBeatrice, Gaiasi è sempre tenuta lontana dai riflettori del mondo ...

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai La Malesia che non avete mai immaginato La Malesia è una terra affascinante e quasi per antonomasia ' misteriosa ', tanto che il nostro Emilio Salgari ci aveva ambientato le storie intriganti dei suoi terribili pirati. Una terra di ...

Acconciature capelli mossi: 21 look per la primavera estate 2021 Avete voglia di un hair style wavy ma non sapete quale scegliere tra le acconciature capelli mossi ...una selezione delle migliori 21 proposte del momento (e alcune chicche che non vi aspettereste mai ...

La Malesia che non avete mai immaginato TGCOM Roma – Trovato 48enne scomparso una settimana fa da Marino Il 48enne è stato trovato dagli agenti di Polizia Locale di Roma Capitale nell’ambito dei controlli lungo la sponda del Tevere. La sua scomparsa era stata denunciata una settimana fa dai familiari, pr ...

Pagelle Milan-Udinese, i voti della Gazzetta: Rebic e Leao, mai un pericolo Le pagelle di Milan-Udinese 1-1 a 'San Siro'. Altro passo falso del Diavolo, che rischia di andare a -6 dall'Inter. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri ...

