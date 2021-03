Analisi su teschio di 5 000 anni | cold case archeologico risolto a Bologna

(Di giovedì 4 marzo 2021) BOLOGNA – A chi apparteneva quel cranio? Come ha fatto ad arrivare fin lì? E cosa significano quei tagli che si vedono in diversi punti del reperto? Non è la trama di una serie televisiva come “Csi” o “Bones”, ma la traccia dello studio condotto dai ricercatori dell’Università di Bologna per risolvere lo “strano caso” del teschio umano ritrovato nel 2015 nella grotta Marcel Loubens del Parco dei gessi di San Lazzaro, alle porte del capoluogo emiliano.

