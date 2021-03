Chi sono Nicola De Marinis e Cristina Zambon: i genitori di Achille Lauro (Di mercoledì 3 marzo 2021) Eclettico, creativo, camaleontico: Achille Lauro ci ha abituato alle sue performance uniche che, però, non smettono di stupire e suscitano ancora la meraviglia del pubblico e dei suoi fan. Così è stato nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2021, durante la 71esima edizione della kermesse infatti l’artista si esibisce come ospite ogni sera spettacoli studiati nei minimi dettagli. Classe 1990, all’anagrafe è Lauro De Marinis ed è nato l’11 luglio a Verona. I suoi genitori non hanno nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. Il padre, infatti è Nicola De Marinis, classe 1956 e originario di Gravina in Puglia è laureato in Giurisprudenza. Dal 2014 è un magistrato della Corte di Cassazione dove a quanto pare riveste il ruolo di consigliere addetto ... Leggi su dilei (Di mercoledì 3 marzo 2021) Eclettico, creativo, camaleontico:ci ha abituato alle sue performance uniche che, però, non smettono di stupire e suscitano ancora la meraviglia del pubblico e dei suoi fan. Così è stato nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2021, durante la 71esima edizione della kermesse infatti l’artista si esibisce come ospite ogni sera spettacoli studiati nei minimi dettagli. Classe 1990, all’anagrafe èDeed è nato l’11 luglio a Verona. I suoinon hanno nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. Il padre, infatti èDe, classe 1956 e originario di Gravina in Puglia è laureato in Giurisprudenza. Dal 2014 è un magistrato della Corte di Cassazione dove a quanto pare riveste il ruolo di consigliere addetto ...

