Alessia Bonari | chi è l’infermiera simbolo della lotta al Covid | età | carriera | vita privata

Leggi su solonotizie24

(Di martedì 2 marzo 2021)alquesta sera sarà ospite de Il Festival di Sanremo 2021. Ecco chi èdivenuta celebre in tutto il mondo con uno scatto del marzo scorso. Chi è, voltoalIl suo scatto del marzo 2020, ad inizio epidemia danel nostro Paese, aveva fatto il giro del mondo. Un volto solcato dai segni delle mascherine indossate nei corridoi dell’ospedale. Accanto, una didascalia semplice e potente: “Sono stanca. E come me lo sono tutti i miei colleghi. Ma questo non ci impedirà di svolgere il nostro lavoro come abbiamo sempre fatto”. Lei è...