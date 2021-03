Sondaggi elettorali Ipsos: boom Fratelli d’Italia, giù Pd, M5S e Forza Italia (Di lunedì 1 marzo 2021) Dal giorno dell’insediamento ad oggi, il gradimento degli Italiani nei confronti del premier e del governo da lui guidato rimane stabile rispettivamente al 69% e al 62%. È quanto emerge dai Sondaggi elettorali Ipsos per Il Corriere della Sera. Sondaggi elettorali Ipsos: forte crescita per Fdi, crollo Forza Italia Si registrano invece forti variazioni di consenso per quanto riguarda i partiti. Lo status di unico partito di opposizione fa bene a Fratelli d’Italia che guadagna oltre due punti percentuali e sale al 17,2%. La Lega tiene botta e rimane prima Forza politica con il 23% dei consensi. Il Pd, dilaniato dalle divisioni interne, lascia sul campo quasi un ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 1 marzo 2021) Dal giorno dell’insediamento ad oggi, il gradimento deglini nei confronti del premier e del governo da lui guidato rimane stabile rispettivamente al 69% e al 62%. È quanto emerge daiper Il Corriere della Sera.: forte crescita per Fdi, crolloSi registrano invece forti variazioni di consenso per quanto riguarda i partiti. Lo status di unico partito di opposizione fa bene ache guadagna oltre due punti percentuali e sale al 17,2%. La Lega tiene botta e rimane primapolitica con il 23% dei consensi. Il Pd, dilaniato dalle divisioni interne, lascia sul campo quasi un ...

