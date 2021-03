Grande Fratello VIP 5, ecco come verranno neutralizzati i voti dal Brasile per la finale (Di lunedì 1 marzo 2021) La finale del GF Vip 5 di lunedì 1 marzo 2021 decreta il vincitore tra Andrea Zelletta, Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. Molti telespettatori che tifano per gli altri concorrenti sono sconfortati perché convinti che a trionfare sarà Dayane, sia perché colpita dalla morte di suo Fratello ma anche perchè a votarla ci sono migliaia e migliaia di fan dal Brasile. Eppure la vittoria di Dayane è tutt’altro che scontata come credono in molti. I voti non avvengono infatti durante la settimana, bensì stasera in diretta, quando il voto più sicuro è quello a pagamento, per telefono o per sms; si tratta di voti inaccessibili dal Brasile, da cui si vota solo via internet. Il voto lampo via internet è molto penalizzato rispetto a quello ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 1 marzo 2021) Ladel GF Vip 5 di lunedì 1 marzo 2021 decreta il vincitore tra Andrea Zelletta, Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. Molti telespettatori che tifano per gli altri concorrenti sono sconfortati perché convinti che a trionfare sarà Dayane, sia perché colpita dalla morte di suoma anche perchè a votarla ci sono migliaia e migliaia di fan dal. Eppure la vittoria di Dayane è tutt’altro che scontatacredono in molti. Inon avvengono infatti durante la settimana, bensì stasera in diretta, quando il voto più sicuro è quello a pagamento, per telefono o per sms; si tratta diinaccessibili dal, da cui si vota solo via internet. Il voto lampo via internet è molto penalizzato rispetto a quello ...

trash_italiano : Dayane Mello, boom di followers grazie al #GFVIP: + 500.000 - fanpage : Caro Grande Fratello, non si scherza con i colori dell'arcobaleno (e non esiste una 'sensibilità omosessuale') di… - trash_italiano : #GFVIP, Massimiliano Morra procede legalmente contro Rosalinda Cannavò - richardswarrior : RT @bimbadiziamara: “benvenuti al grande fratello 5” ?? - Mimmaaaaaa1 : RT @Paola2998880925: Crocc che urla 'Grazie Grande Fratello' ???? Non so se ci arrivo a stasera #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, le pagelle dei finalisti: Tommaso e Dayane verso la vittoria, ma occhio alle sorprese La porta rossa della casa più spiata d'Italia si chiuderà stasera per l'ultima volta. Dopo 169 giorni giunge al termine la quinta edizione del Grande Fratello Vip , la più lunga della storia di questo reality. Dal 14 settembre ad oggi, la trasmissione di punta di Canale 5 ha tenuto compagnia a milioni di spettatori con le storie dei 'vipponi'...

Sanremo 2021, svelati i nuovi ospiti (anche un recente gieffino) e la scaletta dei Big ... Gigliola Cinquetti (che si esibirà con Non ho l'età e Dio come ti amo ), Fausto Leali , reduce dal Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini (che si esibirà con Mi manchi e Io amo ) e Loredana Bertè (...

Finale Grande Fratello Vip 2021 stasera: anticipazioni e news sulla diretta Corriere della Sera Grande Fratello Vip: Pierpaolo Pretelli non crede alla paternità del fratello Nelle ultime puntate del Grande Fratello Vip andate in onda, Pierpaolo Pretelli è venuto a conoscenza della notizia che suo fratello Giulia aspetta un bambino insieme alla sua compagna. Si è trattato ...

Il saluto della regia al Grande Fratello: "Sogni d'oro a tutti" La regia del Grande Fratello Vip, che mai come per questa quinta edizione dello show ha interagito con i concorrenti, ha deciso di salutare i gieffini per l’ultima notte prima della finale. GF Vip: la ...

La porta rossa della casa più spiata d'Italia si chiuderà stasera per l'ultima volta. Dopo 169 giorni giunge al termine la quinta edizione delVip , la più lunga della storia di questo reality. Dal 14 settembre ad oggi, la trasmissione di punta di Canale 5 ha tenuto compagnia a milioni di spettatori con le storie dei 'vipponi'...... Gigliola Cinquetti (che si esibirà con Non ho l'età e Dio come ti amo ), Fausto Leali , reduce dalVip di Alfonso Signorini (che si esibirà con Mi manchi e Io amo ) e Loredana Bertè (...Nelle ultime puntate del Grande Fratello Vip andate in onda, Pierpaolo Pretelli è venuto a conoscenza della notizia che suo fratello Giulia aspetta un bambino insieme alla sua compagna. Si è trattato ...La regia del Grande Fratello Vip, che mai come per questa quinta edizione dello show ha interagito con i concorrenti, ha deciso di salutare i gieffini per l’ultima notte prima della finale. GF Vip: la ...