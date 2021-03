Europa League, invertite le gare tra Tottenham e Dinamo Zagabria. Andata a Londra (Di lunedì 1 marzo 2021) A causa delle restrizioni agli spostamenti fra Paesi dovute al Covid-19, la UEFA è stata costretta a prendere delle decisioni riguardo alle partite di Champions League ed Europa League. Le due sfide tra Tottenham e Dinamo Zagabria, valide per gli ottavi di finale di Europa League, sono state invertite: l’Andata, prevista l’11 marzo, i giocherà a Londra, mentre il ritorno a Zagabria, in Croazia, il 18 marzo. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021) A causa delle restrizioni agli spostamenti fra Paesi dovute al Covid-19, la UEFA è stata costretta a prendere delle decisioni riguardo alle partite di Championsed. Le due sfide tra, valide per gli ottavi di finale di, sono state: l’, prevista l’11 marzo, i giocherà a, mentre il ritorno a, in Croazia, il 18 marzo. SportFace.

