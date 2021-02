Milano | Cecchetti Lega | ' gravi mancanze Sala su folla ai Navigli'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 28 febbraio 2021), 28 feb. (Adnkronos) - "Ma il sindaco Giuseppe, che proprio ieri mattina annunciava preoccupato che era in arrivo la terza ondata, ieri perché non ha predisposto adeguati controlli della polizia municipale e eventuali transennamenti e limitazioni agli accessi sui? Le foto parlano da sole e c'era il precedente del derby della domenica prima: queste sonoda parte di un'amministrazione comunale in un momento così delicato". Lo dichiara Fabrizio, vice capogruppo dellaalla Camera dei Deputati e coordinatore dellaLombarda per Salvini Premier. "Domenica scorsa il maxi raduno delle tifoserie di Inter e Milan fuori dallo stadio prima del derby, un raduno di migliaia di tifosi ampiamente annunciato anche ...