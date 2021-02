LIVE Sci alpino, SuperG Val di Fassa in DIRETTA: Federica Brignone eguaglia Deborah Compagnoni! È l’azzurra più vincente in Coppa del Mondo! (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL SuperG VINTO DA Federica Brignone VIDEO LA VITTORIA DI Federica Brignone 13.36 Grazie per la cortese attenzione, la DIRETTA LIVE si chiude qui. 13.34 CLASSIFICA SuperG 1 Lara Gut-Behrami 525 punti2 Federica Brignone 323 3 Corinne Suter 310 4 Tamara Tippler 272 CLASSIFICA GENERALE 1 Lara Gut-Behrami 1227 punti 2 Petra Vlhova 1040 3 Michelle Gisin 8944 Marta Bassino 7905 Federica Brignone 7596 Sofia Goggia 740 7 Corinne Suter 735 13.33 SI CHIUDE UFFICIALMENTE IL SuperG. 1 Federica Brignone Ita 1:14.61 2 Lara Gut-Behrami Svi a 59 centesimi 3 Corinne ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELVINTO DAVIDEO LA VITTORIA DI13.36 Grazie per la cortese attenzione, lasi chiude qui. 13.34 CLASSIFICA1 Lara Gut-Behrami 525 punti2323 3 Corinne Suter 310 4 Tamara Tippler 272 CLASSIFICA GENERALE 1 Lara Gut-Behrami 1227 punti 2 Petra Vlhova 1040 3 Michelle Gisin 8944 Marta Bassino 79057596 Sofia Goggia 740 7 Corinne Suter 735 13.33 SI CHIUDE UFFICIALMENTE IL. 1Ita 1:14.61 2 Lara Gut-Behrami Svi a 59 centesimi 3 Corinne ...

