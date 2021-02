(Di domenica 28 febbraio 2021) Ilsi mettespla sconfitta in Europa League con il Granada e ritrova la vittoria nel campionato contro il Benevento. Il Benevento, nonostante abbia giocato una buona partita, non ...

leone1995201925 : RT @iINSIDER_: Come già detto il #Napoli vince con un modesto #Benevento ma i problemi restano sempre gli stessi sperando di fare 6 punti p… - princigallomich : Il Napoli vince 2-0 il derby col Benevento, Mertens sugli scudi - zazoomblog : Il Napoli vince il derby campano 2 - 0 grazie alle reti di Mertens e Politano - #Napoli #vince #derby #campano… - IlModeratoreWeb : Il Napoli vince 2-0 il derby col Benevento, Mertens sugli scudi - - nestquotidiano : Il Napoli vince 2-0 il derby col Benevento, Mertens sugli scudi -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli vince

Tutto Napoli

Il Benevento non riesce a sfruttare la superiorità numerica e alla fineil. Gattuso agguanta la Lazio in classifica e si porta momentaneamente a - 1 dalla Roma. Il Benevento, dopo tre ...La ripresa segue il copione tattico del primo tempo con ila fare la partita e gli ospiti a difendersi. Il più intraprendente in campo è Lorenzo Insigne che prima cerca il destro a giro, ...Napoli-Benevento 2-0 Il Napoli ... Cross dalla destra di Lykogiannis per lo stacco vincente di Pavoletti, 0-1 (56’). Passano due minuti e c’è un rigore per il Cagliari (fallo di Magallan su Pavoletti) ...NAPOLI (ITALPRESS) – Il derby campano della Serie A finisce nelle mani del Napoli, che batte 2-0 il Benevento e si riavvicina alla zona Champions League, agganciando la Lazio a quota 43. A decidere la ...