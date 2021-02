Serie A 2020/21 24a giornata quali partite ci sono oggi sabato 27 febbraio su Sky e DAZN (Di sabato 27 febbraio 2021) Serie A TIM 24a giornata quali partite oggi sabato 27 domenica 28 febbraio Serie A TIM 2020/21 con la 24a giornata segnata dal Covid con il rinvio di Torino – Sassuolo di venerdì 26 febbraio, si apre così la giornata sabato 27 con Spezia – Parma su Sky, domenica 28 alle 20:45 big match Roma – Milan anche in 4K HDR per Sky Q via satellite. Come ogni giornata 7(6) partite su Sky in mobilità su SkyGo e in streaming su Now Tv e 3 su DAZN anche su Sky canale 209. Serie A quali partite sabato 27 ore 15 Spezia-ParmaSky Sport Serie A ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 27 febbraio 2021)A TIM 24a27 domenica 28A TIM/21 con la 24asegnata dal Covid con il rinvio di Torino – Sassuolo di venerdì 26, si apre così la27 con Spezia – Parma su Sky, domenica 28 alle 20:45 big match Roma – Milan anche in 4K HDR per Sky Q via satellite. Come ogni7(6)su Sky in mobilità su SkyGo e in streaming su Now Tv e 3 suanche su Sky canale 209.27 ore 15 Spezia-ParmaSky SportA ...

