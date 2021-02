La figlia di Ilenia Fabbri: “Mio padre è innocente” (Di sabato 27 febbraio 2021) La figlia di Ilenia Fabbri torna a ribadire l’innocenza del padre. Per la ragazza non vi sono dubbi, il padre è totalmente estraneo ai fatti. “Il babbo non ha ucciso mia mamma“, afferma. “Non è vero niente” dice Arianna alle telecamere di Quarto Grado. La mattina dell’omicidio, la giovane era in auto col padre: proprio in quel frangente ha ricevuto la telefonata disperata della sua amica, anche lei di nome Arianna, che era rimasta a dormire da loro la sera prima e che ha intravisto l’assassino. L’ipotesi portata avanti dagli inquirenti è quella di un omicidio su commissione. Ma per Arianna, il padre “non ha premeditato nulla. Ci eravamo organizzati per andare a prendere la macchina, che ho pagato interamente io, lavorando. Si sono inventati tutto. Adesso tutti ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 27 febbraio 2021) Laditorna a ribadire l’innocenza del. Per la ragazza non vi sono dubbi, ilè totalmente estraneo ai fatti. “Il babbo non ha ucciso mia mamma“, afferma. “Non è vero niente” dice Arianna alle telecamere di Quarto Grado. La mattina dell’omicidio, la giovane era in auto col: proprio in quel frangente ha ricevuto la telefonata disperata della sua amica, anche lei di nome Arianna, che era rimasta a dormire da loro la sera prima e che ha intravisto l’assassino. L’ipotesi portata avanti dagli inquirenti è quella di un omicidio su commissione. Ma per Arianna, il“non ha premeditato nulla. Ci eravamo organizzati per andare a prendere la macchina, che ho pagato interamente io, lavorando. Si sono inventati tutto. Adesso tutti ...

