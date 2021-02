Ventimiglia e Sanremo rimarranno invece in arancione rafforzata. (Di venerdì 26 febbraio 2021) La Liguria torna in zona gialla dal 1 marzo ad esclusione di Ventimiglia e Sanremo. Covid, la Liguria torna in zona gialla da lunedì 1 marzo su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 26 febbraio 2021) La Liguria torna in zona gialla dal 1 marzo ad esclusione di. Covid, la Liguria torna in zona gialla da lunedì 1 marzo su Notizie.it.

MediasetTgcom24 : Covid, da lunedì Liguria in zona gialla tranne Sanremo e Ventimiglia #Coronavirusitalia - petergomezblog : Covid, Toti ordina una zona rossa “light” a Ventimiglia. E a Sanremo, nella settimana del Festival, scatta solo la… - rtl1025 : ?? Il Ponente della Liguria e in particolare Ventimiglia, #Sanremo e i Comuni limitrofi, da mercoledì 24 febbraio a… - AnsaLiguria : Toti, da lunedì Liguria in zona gialla, escluso Sanremo. Restrizioni anche per Ventimiglia e Comuni limitrofi #ANSA - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, da lunedì Liguria in zona gialla tranne Sanremo e Ventimiglia #Coronavirusitalia -