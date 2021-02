Milan-Stella Rossa 1-1, la parata mostruosa di Donnarumma | VIDEO (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Milan passa agli Ottavi di Finale di Europa League anche grazie ad una parata meravigliosa di Gianluigi Donnarumma. Ecco il VIDEO Milan-Stella Rossa 1-1, la parata mostruosa di Donnarumma VIDEO Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ilpassa agli Ottavi di Finale di Europa League anche grazie ad unameravigliosa di Gianluigi. Ecco il1-1, ladiPianeta

Ultime Notizie dalla rete : Milan Stella Video/ Milan Stella Rossa (1 - 1) highlights e gol. Rossoneri agli ottavi con 2 pareggi Come si evince chiaramente dal video con gli highlights e i gol di Milan - Stella Rossa 1 - 1 per i rossoneri non è stata affatto una passeggiata di salute, anzi. La squadra allenata da Stankovic, che aveva già fatto penare quella di Pioli nella gara d'andata, fa un ...

Quasi una Champions per Milan e Roma: pericoli United, Ajax, derby e spagnole Per la verità ha rischiato grosso anche il Milan che, in 180', non ha prevalso sulla Stella Rossa se non per i gol in trasferta: 2 - 2 a Belgrado, 1 - 1 ieri sera con l'acqua alla gola negli ultimi ...

FINALE Milan-Stella Rossa 1-1: rossoneri agli ottavi di Europa League | La Diretta La Gazzetta dello Sport Milan, un'Europa con luci e ombre La sintesi sta nel mezzo e un po’ l’ha fatta Stankovic, l’allenatore della Stella Rossa, ricordando come le difficoltà del Milan in questo momento siano evidenti: per una quarantina di minuti, tra ...

Il CorSera sull'Europa League: "Milan e Roma ok. Eliminato il Napoli" Il Corriere della Sera nell'edizione odierna titola così nel taglio alto della prima pagina: "Milan e Roma ok. Eliminato il Napoli". I rossoneri entrano negli ottavi di Europa League, ma dopo la rete ...

