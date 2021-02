Gemma Galgani torna su Giorgio Manetti: l’appello della dama del trono over (Di venerdì 26 febbraio 2021) Gemma Galgani replica alle accuse dell’ex cavaliere Giorgio Manetti che l’aveva accusata di recitare per rimanere a Uomini e Donne. Dopo 11 anni di continue delusioni, la partecipazione di Gemma Galgani a Uomini e Donne ha assunto i connotati di una soap opera piuttosto che quelli di un dating show. La dama torinese ogni anno sembra sul punto di trovare l’uomo che possa farle battere il cuore, ma alla fine succede qualcosa che la porta ad interrompere la frequentazione. Quest’anno è successa la stessa cosa con Maurizio: sembrava che tutto stesse andando benissimo, ma poi si è scoperto che il corteggiatore stava frequentando un’altra donna fuori dal programma. In un’intervista concessa recentemente al settimanale Nuovo, Gemma ha ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 26 febbraio 2021)replica alle accuse dell’ex cavaliereche l’aveva accusata di recitare per rimanere a Uomini e Donne. Dopo 11 anni di continue delusioni, la partecipazione dia Uomini e Donne ha assunto i connotati di una soap opera piuttosto che quelli di un dating show. Latorinese ogni anno sembra sul punto di trovare l’uomo che possa farle battere il cuore, ma alla fine succede qualcosa che la porta ad interrompere la frequentazione. Quest’anno è successa la stessa cosa con Maurizio: sembrava che tutto stesse andando benissimo, ma poi si è scoperto che il corteggiatore stava frequentando un’altra donna fuori dal programma. In un’intervista concessa recentemente al settimanale Nuovo,ha ...

