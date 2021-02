Volley, Champions League 2021. Trento corsara a Berlino: 3-1 e semifinale più vicina! (Di giovedì 25 febbraio 2021) Una Itas Trentino concreta, non cinica fino in fondo ma molto determinata, espugna con il punteggio di 3-1 il campo del Berlin Recycling e si porta a due set dal derby di semifinale contro la vincente della sfida tra Modena e Perugia. Non è stata sicuramente la migliore partita della formazione di Angelo Lorenzetti, un po’ discontinua, poco efficace negli attacchi dalla banda e fallosa in battuta (24 gli errori al servizio nei quattro set disputati) ma sospinta da tre propulsori come un implacabile Abdel Aziz (28 punti e il 71% in attacco) e i due centrali che hanno totalizzato rispettivamente 12 punti Lisinac e 11 Podrascanin fornendo a Giannelli porti sicuri in attacco e un apporto decisivo anche a muro. Meno bene le bande Lucarelli (a corrente alternata) e Kooy, sostituito da Michieletto, decisivo nel secondo set e in parte anche nel quarto. Dall’altra parte il ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 febbraio 2021) Una Itas Trentino concreta, non cinica fino in fondo ma molto determinata, espugna con il punteggio di 3-1 il campo del Berlin Recycling e si porta a due set dal derby dicontro la vincente della sfida tra Modena e Perugia. Non è stata sicuramente la migliore partita della formazione di Angelo Lorenzetti, un po’ discontinua, poco efficace negli attacchi dalla banda e fallosa in battuta (24 gli errori al servizio nei quattro set disputati) ma sospinta da tre propulsori come un implacabile Abdel Aziz (28 punti e il 71% in attacco) e i due centrali che hanno totalizzato rispettivamente 12 punti Lisinac e 11 Podrascanin fornendo a Giannelli porti sicuri in attacco e un apporto decisivo anche a muro. Meno bene le bande Lucarelli (a corrente alternata) e Kooy, sostituito da Michieletto, decisivo nel secondo set e in parte anche nel quarto. Dall’altra parte il ...

