Eurolega 2020/2021, l’Olimpia Milano batte Khimki Mosca 84-74 (Di giovedì 25 febbraio 2021) AX Armani Exchange Olimpia Milano batte Khimki Mosca con il punteggio di 84-74 nella partita valida per la 26esima giornata della regular season dell’Eurolega 2020/2021. Milano trova quindi la 17esima vittoria in questa Eurolega contro il fanalino di coda del torneo: i russi hanno infatti collezionato solo due vittorie. l’Olimpia Milano disputa un buon primo tempo, ma nel terzo e nell’ultimo quarto diminuisce l’attenzione, rischiando un clamoroso ritorno degli avversari. RIVIVI IL LIVE RISULTATI E CLASSIFICHE REGULAR SEASON Eurolega LA PARTITA – Prima parte del match che si rivela molto equilibrata: Milano appare un po’ sufficiente in difesa, con gli ospiti che, ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) AX Armani Exchange Olimpiacon il punteggio di 84-74 nella partita valida per la 26esima giornata della regular season dell’trova quindi la 17esima vittoria in questacontro il fanalino di coda del torneo: i russi hanno infatti collezionato solo due vittorie.disputa un buon primo tempo, ma nel terzo e nell’ultimo quarto diminuisce l’attenzione, rischiando un clamoroso ritorno degli avversari. RIVIVI IL LIVE RISULTATI E CLASSIFICHE REGULAR SEASONLA PARTITA – Prima parte del match che si rivela molto equilibrata:appare un po’ sufficiente in difesa, con gli ospiti che, ...

